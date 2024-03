ATP Marrakech 2024, il tabellone: definito l’avversario di Berrettini

SportFair

In attesa della finale del Miami Open tra Sinner e Dimitrov, è stato definito il tabellone dell’ATP Marrakech, prossimo appuntamento di tennis in programma dall’1 al 7 aprile.

Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli sono tra le teste di serie, attesa anche per Matteo Berrettini dopo il rientro positivo proprio a Miami. Per il romano un esordio difficile contro Shevchenko.

Il tabellone

Laslo Djere BYE

Hugo Gaston vs Qualificato

Pavel Kotov vs Elliot Benchetrit

Abdullah Shelbayh vs Flavio Cobolli

Daniel Evans BYE

Roberto Carballes Baena vs Qualificato

Arthur Rinderknech vs Qualificato

Facundo Diaz Acosta vs Qualificato

Alexander Shevchenko vs Matteo Berrettini

Luca Van Assche vs Jaume Munar

Corentin Moutet vs Sumit Nagal

Lorenzo Sonego BYE

Mariano Navone vs Aziz Dougaz

Alberto Ramos-Vinolas vs Stan Wawrinka

Aleksandar Vukic vs Alexandre Muller

Sebastian Ofner BYE