Sinner-Dimitrov, quando si gioca la finale di Miami? Orario e diretta tv

SportFair

Jannik Sinner schiacciasassi! Il tennista azzurro ha asfaltato Daniil Medvedev nella semifinale del Miami Open, secondo Masters 1000 maschile della stagione, staccando il pass per la finalissima di domani, dove farà i conti con Grigor Dimitrov.

Il tennista bulgaro ha superato Zverev in semifinale, nella notte italiana, dopo un percorso davvero splendido, durante il quale ha eliminato anche Carlos Alcaraz.

Quando si gioca Sinner-Dimitrov

La finale del Miami Open tra Sinner e Dimitrov si giocherà domani, domenica 31 marzo, alle 21.00. Per Sinner è la terza finale al Miami Open: nelle due precedenti è stato sconfitto da Medvedev, lo scorso anno, e da Hurkacz nel 2021.

Dove vedere in tv Sinner-Dimitrov

La finale tra Sinner e Dimitrov a Miami sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e Now. Non è prevista la diretta in chiaro della finale.