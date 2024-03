Alessia Orro oltre il dolore, il pazzesco recupero in tre giorni per trascinare Milano in finale di Champions

SportFair

Vero Volley Milano in festa per un risultato storico: Paola Egonu e compagne hanno staccato ieri sera il pass per la prima finale di Champions League del club milanese. Un traguardo pazzesco, che ha un sapore ancora più speciale per Alessia Orro.

La palleggiatrice azzurra, infatti, è riuscita ad essere in campo nonostante l’infortunio alla caviglia di pochissimi giorni fa. Durante la partita di campionato di sabato, infatti, Alessia Orro ha rimediato un infortunio alla caviglia, dopo un brutto atterraggio a seguito di un muro. Un recupero pazzesco e velocissimo: “tre settimane in tre giorni“, ha scritto Orro sui social a corredo di un video che riassume tre giorni di terapie ed allenamenti specifici per poter essere in campo ieri. Caviglia fasciata, cerotti e la forza di una leonessa: Alessia Orro oltre il dolore. La campionessa azzurra è scesa in campo trascinando la sua squadra al successo.

A fine partita, la pallavolista si è lasciata andare ad un pianto liberatorio, che ha commosso proprio tutti. Una vera guerriera!

Il post social di Alessia Orro dopo la semifinale di Champions League

“3 settimane di recupero in tre giorni! Tutto questo per cercare di andare in finale di Champions! Alla fine ci siamo riusciti e io sono così orgogliosa della mia squadra! Un grazie SPECIALE ai fisii (@edochimenti @davidespinelli7) che sono sempre stati presenti giorno e notte per riuscire in questa impresa folle, senza farmi mai mancare la speranza. Grazie Doc (@marco_penza17) Grazie allo staff per avermi sopportata e supportata e alle mie ragazze per aver creduto in me e per non aver mai mollato I sacrifici non sono mai vani..Ps. Non cercatemi per un po’“, ha scritto Alessia Orro sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Orro (@alessiaorro8)