WTA Dubai, Swiatek ko in semifinale: Paolini a caccia del riscatto, sfiderà Kalinskaya

A poco più di un mese dai quarti di finale degli Australian Open, Jasmine Paolini sfiderà nuovamente Anna Kalinskaya, questa volta, però, in una finale.

La tennista russa ha sorpreso oggi tutti, compresa la sua rivale, battendo nella semifinale del torneo WTA 1000 di Dubai la numero 1 al mondo, Iga Swiatek.

Kalinskaya ha sconfitto 6-4, 6-4 la giocatrice polacca, che era arrivata in semifinale con sette vittorie consecutive. La russa, 40esima al mondo, giocherà a Dubai la finale più importante della sua carriera dopo aver eliminato Swiatek dal torneo dopo un duello durato un’ora e 42 minuti.

Jasmine Paolini a caccia del riscatto

Jasmine Paolini, che oggi ha sconfitto Cirstea in semifinale, conquistando il pass per la sua prima finale in un Masters 1000, andrà a caccia del riscatto. Paolini, infatti, solo un mese ha ceduto alla russa Kalinskaya ai quarti di finale degli Australian Open.