Chi è Anna Kalinskaya? L’ex di Kyrgios che ha eliminato Paolini agli Australian Open | FOTO

SportFair

E’ terminata l’avventura di Jasmine Paolini agli Australian Open. La tennista azzurra è stata eliminata oggi agli ottavi di finale da Anna Kalinskaya. Giovane e promettente la tennista russa non ha sbagliato un colpo, mentre Jasmine Paolini ha commesso molti errori, ponendo fine così alla sua favola australiana.

Anna Kalinskaya vola dunque ai quarti di finale dello Slam australiano in corso sui campi in cemento di Melbourne, ma a molti è sconosciuta.

Chi è Anna Kalinskaya

Nata a Mosca nel 1998, Anna ha 25 anni e ha iniziato a giocare a tennis a cinque anni, dopo aver visto giocare la cugina mentre trascorreva l’estate dalla nonna.

La famiglia di Anna Kalinskaya

I genitori di Anna sono entrambi ex giocatori professionisti di badminton, il padre lavora adesso nella Federazione, mentre la madre è allenatrice di giocatori junior. Il fratello della tennista è invece un calciatore in Russia.

Gli idoli di Anna Kalinskaya

Anna Kalinskaya ha spiegato di non avere avuto un idolo del tennis da piccola, ma ha guardato molto Justine Henin, Rafael Nadal, Roger Federer e Kim Clijsters.

Anna Kalinskaya, attualmente allenata da Patricia Tarabini, pensa di avere una buona lettura del gioco e le piace mescolare la selezione dei colpi. La sua superficie preferita è il cemento, mentre il torneo che più le piace è il St. Petersburg Ladies Trophy.

Lontano dal campo ama guardare il basket, cucinare e fare shopping. La sua giornata perfetta è con gli amici più cari. Anna ama gli animali, ha due cani: uno lo ha ricevuto per il suo 13° compleanno e vive a Mosca con la famiglia, il secondo, invece, Kobe, viaggia con lei per la maggior parte del tempo in tournée. Anna ama i documentari e i film romantici e i suoi musicisti preferiti sono Dua Lipa, Post Malone, Rihanna, Justin Bieber e DJ Khaled.

Vita privata

Anni fa è finita sotto i riflettori per motivi di gossip: nel 2019, infatti, è stata fidanzata con Nick Kyrgios.

Palmares

Nel singolare Anna Kalanskaya ha ottenuto solo una vittoria, lo scorso anno a Midland, mentre nel doppio ha vinto tre tornei.

Vincitore SINGOLO

(1): 2023 – Midland

Finalista (1): 2023 – Tampico

Vincitore DOPPIO

(3): 2022 – San Pietroburgo (con McNally); 2021 – Portorose (con Mihalikova); 2019 – Praga (con Kuzmova).

Finalista (4): 2023 – Osaka (con Putintseva); 2022 – Washington DC (con McNally); 2021 – Yarra Valley Classic (con Kuzmova); 2019 – San Pietroburgo (con Kuzmova).