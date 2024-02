Sanremo 2024, nuovo allarme bomba! Denunciato 52enne: cosa sta succedendo

SportFair

Un Festival esplosivo, fortunatamente solo per i cantanti in gara. E speriamo si limiti a essi. Sono già due, infatti, gli allarmi bomba annunciati prima e dopo la serata inaugurale del Festival. Al primo allarme che ha fatto scattare prontamente la polizia, intervenuta per far evacuare Villa Nobel durante il party dei cantanti, ha fatto seguito una seconda telefonata anonima.

Sanremo 2024: secondo allarme bomba, denunciato 52enne

In seguito a un’indagine lampo della polizia, è stato individuato e denunciato l’uomo che nella mattinata odierna, con una telefonata anonima, aveva annunciato la presenza di un ordigno esplosivo all’interno del teatro Ariston.

Le indagini, condotte dal Commissariato di Sanremo insieme alla locale Squadra Mobile, hanno portato a un 52enne, con interessi nell’ambiente musicale, che dovrà rispondere di procurato allarme. L’uomo è stato rintracciato presso il proprio domicilio e, dopo essere stato messo alle strette dagli investigatori, ha ammesso la propria colpevolezza ammettendo di aver agito per motivi di acredine con l’organizzazione della manifestazione canora.