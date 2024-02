Allarme bomba a Sanremo 2024: evacuata Villa Nobel durante il party dei cantanti

SportFair

Notte piuttosto movimentata quella della vigilia della prima serata di Sanremo 2024. Un allarme bomba ha scatenato il panico durante il party che anticipa la 74ª edizione del Festival, evento promosso da Radio Mediaset dal titolo “Oltre il Festival”. Evacuata Villa Nobel, luogo in cui si stava svolgendo l’evento.

Allarme bomba a Sanremo 2024: la ricostruzione dell’accaduto

Secondo la ricostruzione di “Repubblica”, durante la cena, agenti di polizia sono entrati nella location e hanno invitato con discrezione i partecipanti ad abbandonare la villa. In seguito, la via Aurelia è stata bloccata all’altezza di corso Cavallotti, isolando tutta la zona. L’evacuazione è scattata in seguito ad una telefonata anonima che annunciava la presenza di una bomba.

All’evento erano presenti quasi tutti i cantanti in gara. La dimora storica di Alfred Nobel è stata evacuata dal centinaio di persone presenti all’interno del giardino d’inverno dove era in corso il party. Al momento non sono stati comunicati i motivi che hanno portato all’intervento della polizia.