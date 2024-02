Sanremo 2024, quanto guadagnano Amadeus, co-conduttori e ospiti: i cachet del Festival

SportFair

Dal 6 al 10 febbraio non si parlerà d’altro. Inizia la settimana di Sanremo 2024, la 74ª edizione della kermesse canora più famosa della musica italiana. Canzoni, fiori, polemiche e tutto quello che annualmente gira intorno al Festival monopolizzerà l’attenzione su uno show che, anno dopo anno, si conferma in crescita e in grado di muovere cifre importanti.

A proposito di cifre, una delle domande più gettonate di ogni edizione è quella riguardante quanto guadagnino i protagonisti del Festival, dal direttore artistico agli ospiti. Guardiamole insieme secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni.

Cachet Sanremo 2024: quanto guadagna Amadeus?

In qualità di direttore artistico del Festival, Amadeus sarà il più pagato. Secondo “La Stampa”, si parla di un cachet di circa 70.000 euro a puntata, quindi 350.000 euro complessivi. Stessa cifra del 2023 ma in netta diminuzione rispetto agli anni passati: nei primi 3 anni di Festival Amadeus ha percepito una cifra che si attestava fra i 500.000 e i 600.000 euro complessivi.

Cachet Sanremo 2024: quanto guadagnano i co-conduttori?

Veniamo alle spalle di Amadeus, i co-conduttori che lo accompagneranno, alternandosi sul palco, in tutte e 5 le serata del Festival. Secondo le stime, la cifra complessiva dovrebbe attestarsi fra i 180.000 e i 200.000 euro.

Marco Mengoni, co-conduttore della prima serata e vincitore della passata edizione del Festival, dovrebbe essere più pagato rispetto alle ‘colleghe’ Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino. Fiorello per l’unica apparizione del 2022 chiese 50.000 euro, possibile che il suo compenso si attesti a una cifra simile in qualità di co-conduttore della serata finale.

Cachet Sanremo 2024: quanto guadagnano gli ospiti?

Non ci sono ancora indiscrezioni degne di nota sugli ospiti che si alterneranno sul palco. Sono previsti nomi di spicco del calibro di Giovanni Allevi che tornerà a esibirsi dal vivo, per la prima volta, dopo la malattia. Ma anche John Travolta (che nel 2006 chiese 450.000 euro), Leo Gassman, Eros Ramazzotti (che nel 2016 chiese 50.000 euro) e Russell Crowe (che si dice possa esibirsi gratuitamente).

Cachet Sanremo 2024: quanto guadagnano i cantanti?

Ultimi, si fa per dire, decisamente non per importanza, visto che senza di loro il Festival non si farebbe, sono i cantanti. La loro partecipazione alla kermesse è gratuita. A tutti gli artisti in gara, secondo le stime, toccherebbe comunque un rimborso spese di 48.000 euro a testa per coprire i giorni in preparazione e quelli della settimana del Festival.