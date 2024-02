Sanremo 2024, chi sono i co-conduttori? Tutto sui protagonisti delle 5 serate del Festival

SportFair

E’ arrivato il momento della nuova edizione di Sanremo. Il palco del leggendario teatro Ariston ospiterà la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio. Il conduttore sarà ancora Amadeus, confermatissimo dopo i successi delle scorse edizioni. Annunciati anche i nomi dei co-conduttori considerati i ‘Fantastici 5’.

I co-conduttori di Sanremo: Marco Mengoni

Marco Mengoni sarà il co-conduttore della prima serata. Nato a Ronciglione il 25 dicembre 1988, è un cantante di grandissimo successo e alla ribalta negli ultimi anni. Nel 2009 arriva la definitiva consacrazione grazie alla vittoria della terza edizione di X Factor. Firma un contratto discografico con la Sony Music. Nel 2010 partecipa alla 60ª edizione del festival di Sanremo con il brano ‘Credimi ancora’ e si classifica al terzo posto. Partecipa al Festival di Sanremo 2013 con i brani ‘Bellissimo’ e ‘L’essenziale’. Nelle serata finale vince con il brano ‘L’essenziale’, partecipando all’Eurovision Song Contest 2013 e classificandosi al settimo posto.

L’apoteosi è stata raggiunta con la vittoria a Sanremo 2023 con la canzone ‘Due vite’ ed il cantante è stato scelto per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, classificandosi al quarto posto.

I co-conduttori di Sanremo: Giorgia

Sarà Giorgia sarà la co-conduttrice della seconda puntata di Sanremo 2024. Giorgia Todrani è nata a Roma il 26 aprile 1971. Torna a Sanremo dopo 22 anni e per lei sarà la quinta volta all’Ariston. La carriera della romana è iniziata nel 1993 quando presentò a Sanremo Giovani il brano ‘Nasceremo’. Nell’edizione successiva portò la canzone ‘E poi’ che si classificò al settimo posto. Nel 1995 Giorgia tornò al Festival di Sanremo con la canzone ‘Come saprei’, scritta tra gli altri da Eros Ramazzotti e al primo posto della classifica. Nel 1996 il terzo posto al Festival con il brano ‘Strano il mio destino’. Poi altre partecipazioni: nel 2001 il secondo posto con ‘Di sole e d’azzurro’, poi altre due presenze ma solo come ospite.

I co-conduttori di Sanremo: Teresa Mannino

Nella terza puntata di Sanremo spazio a Teresa Mannino. E’ l’unica esordiente e non ha mai partecipato come co-conduttrice o ospite comico ma ha presentato dal quel palco lo speciale tv ‘Checco Zalone Show’. La sua carriera è decollata principalmente grazie a ‘Zelig’ (programma Mediaset di grande successo), poi il teatro e il cinema. E’ nata a Palermo il 23 novembre 1970.

Nel corso della sua carriera ha condotto e scritto programmi radiofonici e televisivi e come attrice ha recitato in film diretti da Luca Lucini, Carlo Vanzina e Paolo Costella. Dopo un primo matrimonio, la siciliana ha iniziato una nuova relazione con Andrea, un batterista. La coppia ha una figlia, Giuditta, nata nel 2009. Infine la relazione con Paolo Santolini, produttore cinematografico.

I co-conduttori di Sanremo: Lorella Cuccarini

Showgirl, attrice, cantante, ballerina e conduttrice: Lorella Cuccarini è uno dei personaggi più amati e sarà la co-conduttrice della quarta serata. Nasce il 10 agosto 1965 a Roma e l’esplosione mediatica avviene a metà degli anni ’80 al fianco di Pippo Baudo. Uno dei suoi brani più popolari è ‘La notte vola’. Nel 2009 sposa Silvio Testi. Nel 1993 affianca Pippo Baudo alla conduzione del Festival di Sanremo, poi la presenza nel 1995 come cantante in gara con il brano ‘Un altro amore no’.

Nella carriera della showgirl anche tanti musical e tanti programmi condotti tra Mediaset, Rai e Sky. Nel curriculum di Lorella Cuccarini anche la radio. Dal 2020 partecipa al talent di Canale 5 ‘Amici’ di Maria De Filippi, nel ruolo di insegnante.

I co-conduttori di Sanremo: Fiorello

Sarà Fiorello l’ultimo co-conduttore del Festival di Sanremo. La storia del comico a Sanremo è lunghissima: inizia nel 1990 nel ruolo di inviato per Radio Deejay, nel 1995 ha partecipato come cantante con la canzone ‘Finalmente tu’, composta dagli 883 piazzandosi al quinto posto. E’ tornato come ospite nel 2001 e 2002. Poi la presenza nel 2018 e nel 2020 la conduzione al fianco dell’amico Amadeus. Nel 2022 la presenza solo nella prima puntata, nella scorsa edizione è stato il conduttore del ‘Dopofestival’. Nato a Catania il 16 maggio 1960 è un comico, cabarettista, imitatore, cantante, conduttore radiofonico e televisivo e anche attore. Nel 1994, al termine della relazione con la conduttrice Luana Colussi, inizia una relazione di due anni con Anna Falchi. Nel 2003 sposa Susanna Biondo, nel 2006 nasce Angelica, la prima figlia di Fiorello.