Sanremo 2024, gli orari delle esibizioni della finale: aprono Renga e Nek alle 21:00

Ci siamo! La serata finale di Sanremo 2024 è finalmente arrivata. In una maratona che partirà dalle 20:45 per concludersi verosimilmente verso le 02:30, verrà proclamato il cantante vincitore della 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Tutti e 30 gli artisti in gara, grande attesa per l’esibizione dei cantanti più gettonati (Geolier, Angelina Mango e Annalisa), in particolar modo dopo le polemiche della serata cover. Vediamo gli orari delle esibizioni di tutti e 30 i cantanti.

Sanremo 2024, gli orari delle esibizioni di tutti i cantanti in gara nella serata duetti

Ricordiamo che gli orari sono indicati e soggetti a eventuali variazioni legate a ciò che accade durante la puntata.

Renga e Nek cantano alle 21:00 BigMama canta alle 21:06 Gazzelle canta alle 21:11 Dargen D’Amico canta alle 21:16 Il Volo canta alle 21:36 Loredana Bertè canta alle 21:42 Negramaro cantano alle 21:53 Mahmood canta alle 22:02 Santi Francesi cano alle 22:12 Diodato canta alle 22:38 Fiorella Mannoia canta alle 22:46 Alessandra Amoroso canta alle 23:06 Alfa canta alle 23:12 Irama canta alle 23:21 Ghali canta alle 23:45 Annalisa canta alle 23:51 Angelina Mango canta alle 00:08 Geolier canta alle 00:13 Emma canta alle 00:18 Il Tre canta alle 00:29 Ricchi e Poveri cantano alle 00:35 The Kolors cantano alle 00:43 Maninni canta alle 01:00 La Sad cantano alle 01:05 Mr Rain canta alle 01:11 Fred De Palma canta alle 01:18 Sangiovanni canta alle 01:23 Clara canta alle 01:28 bnkr44 cantano alle 01:33 Rose Villain canta alle 01:38