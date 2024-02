Record nei test di Sepang, ma Bagnaia non è soddisfatto: “ho un problema, mi rallenta”

SportFair

È stato Francesco Bagnaia il più veloce al termine del primo test precampionato della stagione MotoGP 2024. Grazie ad un giro sensazionale in 1:56.682 (0.809 secondi più veloce rispetto all’attuale record del circuito risalente allo scorso novembre e che porta proprio la firma di Bagnaia), il pilota del Ducati Lenovo Team ha chiuso al comando l’ultima delle tre giornate di prove libere sul Sepang International Circuit, in Malesia.

Le sensazioni di Pecco Bagnaia dopo i test di Sepang

Nonostante il record, Bagnaia ha trovato qualcosa che non è andato secondo il verso giusto: “mi sento davvero a mio agio con la mio moto. Il tempo fatto nel mio primo time attack della stagione è stato fantastico, ma siamo ad un test e le condizioni oggi erano perfette. L’unica cosa della quale non sono completamente soddisfatto è stata la simulazione di gara sprint di questa mattina: ho avuto un piccolo problema che mi ha rallentato, ma ormai avevo iniziato e non ho voluto rientrare al box e continuare fino alla fine.

In ogni caso, abbiamo dimostrato di conoscere il potenziale di questa moto. Siamo migliorati molto in solo tre giorni. Non siamo ancora arrivati al 100%, ma non ci manca molto. Direi che siamo all’80%. In Qatar proveremo diverse mappe, ma il programma sarà più o meno lo stesso di Sepang“.