MotoGP, test Sepang: i risultati della 3ª Giornata, Bagnaia da record! | TEMPI

SportFair

Cala il sipario sui test di MotoGP a Sepang. Il verdetto è unanime: la Ducati ha voglia ripartire da dove aveva lasciato. E aveva lasciato con il titolo di Pecco Bagnaia e un dominio lungo una stagione fra team ufficiale e affiliati. E le risposte nei test pre-stagione vanno in quella direzione. Prima Martin su Pramac, poi Bastianini su Ducati ufficiale, mancava Pecco Bangnaia che ha dominato la terza giornata con tanto di record.

Il bi-campione del Mondo in carica ha firmato il miglior tempo sul tracciato in 1:56.682 realizzando il nuovo record della pista, mezzo secondo in meno rispetto a quanto fatto da Bastianini ieri. Il compagno di scuderia ha chiuso terzo, in mezzo ai due Jorge Martin. Sintesi perfetta di questa tre giorni a Sepang.