Paura alla parata dei Kansas City Chiefs: spari sulla folla, ci sono feriti

Doveva essere un momento di grande festa, ma la parata per la vittoria del Super Bowl 2024 dei Kansas City Chiefs si è trasformata in tragedia. Durante le celebrazione a Kansas City, Missouri, alcune persone hanno aperto il fuoco sulla folla festante. Colpite numerose persone, i feriti registrati (per ora) sarebbero otto. Due persone armate sono state fermate, ma non è ancora chiaro se siano loro i responsabili.

Sparatoria alla parata dei Kansas City Chiefs: la ricostruzione

Secondo la ricostruzione delle autorità locali, la sparatoria è avvenuta nei pressi della Union Station, nella quale si stavano radunando i fan della squadra al termine della parata per la vittoria del Super Bowl. Previste all’evento circa 1 milione di persone. Laura Kelly, governatrice del Kansas, era presente ed è stata scortata via immediatamente dalla zona. Su ‘X’ ha confermato di essere fuori pericolo.