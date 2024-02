Magico Mahomes! I Kansas City Chiefs vincono il loro 3° Super Bowl

SportFair

E’ andato in scena nella notte lo spettacolo del Super Bowl. La finalissima di NFL, all’Allegiant Stadium di Las Vegas, ha visto trionfare i Kansas City Chiefs, nonostante una partita non brillante.

Patrick Mahomes è leggenda e insegue adesso Tom Brady, col suo terzo titolo di MVP negli ultimi cinque anni.

L’elenco dei quarterback con più vittorie nel Super Bowl di Mahomes è riassunto in Tom Brady (7), Joe Montana e Terry Bradshaw (4), e il texano ha solo 28 anni. Per catturare il terzo Vince Lombardi della sua vita, il quarto nella storia di Kansas City, quelli dello stato del Missouri hanno sofferto, si sono rianimati e hanno finito per dare il colpo finale ai supplementari, nel match contro i San Francisco 49ers, finito 25-22.

La 58esima edizione del Super Bowl è stata segnata da un gran numero di errori, inappropriati per le due migliori squadre della NFL. Ma ovviamente questo è ciò che la partita più importante dell’anno ha da offrire anche per la grande tensione, pressione ed il nervosismo che genera.

I Kansas City Chiefs sono la prima squadra a vincere il Super Bowl per due anni consecutivi da 19 anni.