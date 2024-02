Paolini vince a Dubai, niente complimenti da Sinner: fate log in al cervello, non ai social

SportFair

Il tennis italiano sta vivendo un momento magico. Se il finale del 2023 con la vittoria della Coppa Davis e l’inizio del 2024 con gli Australian Open vinti da Sinner, erano stati prettamente ‘maschili’, adesso anche il tennis femminile italiano si è preso i suoi meritati applausi. Jasmine Paolini ha vinto il WTA di Dubai, primo 1000 della sua carriera, torneo inferiore solo a uno Slam.

Sull’onda della ‘Sinnermania’ anche Jasmine Paolini ha ricevuto i meritati elogi per la vittoria. Attestati di stima e complimenti per quello che è un successo importantissimo per lei e per il tennis femminile. A fare più rumore degli applausi ha pesato però un silenzio, quello dello stesso Jannik Sinner.

Sinner, niente complimenti a Paolini: scoppia il caso

Sinner è il numero 1 del tennis italiano, il fenomeno, il campione del quale tutti vogliono un pezzettino. Ha i riflettori addosso e, nonostante vorrebbe fare volentieri a meno di certe pressioni, dovrà abituarcisi. Il suo mancato tweet alla collega è bastato ad aprire una polemica social. Si è già montato la testa? Quando vince lui, tutti a spellarsi le mani per applaudirlo, quando vincono gli altri, lui li snobba?

Sinner e il rapporto con i social: un dislike alle polemiche

In realtà questo episodio dovrà servire da lezione: chi si aspetta qualche commento social da Sinner rischia di restare deluso. E, a dirla tutta, dovrebbe saperlo bene. Durante la conferenza stampa post vittoria degli Australian Open tenutasi a Roma, il tennista altoatesino ha dichiarato: “i social non mi piacciono perchè quella non è la realtà. Magari oggi sto male, piango, ma poi sui social posto una foto felice. io ho tanto rispetto ma sto tanto lontano dai social. Provo a usarli molto poco, sto vivendo meglio senza i social e continuerò a fare così“.

Tradotto: probabilmente non entrerà nei suoi profili da giorni. L’ultimo post su Instagram risale a quasi una settimana fa e riguarda la promozione di un’intervista a Vanity Fair, questioni prettamente pubblicitarie che probabilmente neanche gestisce personalmente. Inoltre, chi dice che non sia stato il primo a mandare un messaggio in privato alla collega o a telefonarle per esprimere i suoi complimenti?

In un mondo in cui “se non è sui social non è successo“, ci si dimentica fin troppo spesso che esiste anche una vita ‘offline’, intima e personale e che soprattutto una persona, prima ancora che un atleta o un ‘personaggio’, schivo e riservato come Sinner, coltiva in maniera strettamente privata.

Appuntamento alle Olimpiadi?

Da parte di Paolini sono arrivati, invece, due messaggi pubblici. Intervistata da “La Gazzetta dello Sport”, la tennista ha rilasciato un attestato di stima verso Sinner: “c’è voluta l’esplosione di Jannik per dare anche a noi ragazze visibilità. Hanno parlato della mia vittoria nei telegiornali e forse qualche anno fa non sarebbe successo. Ci vorranno anni per cambiare questa cultura ma ce la faremo“.

Il secondo messaggio, pur non indirizzato direttamente a Jannik, risulta più un invito in vista del doppio misto delle Olimpiadi: “spero che qualcuno si faccia avanti“. Quanto sarebbe bello veder giocare insieme i due più forti tennisti italiani? È chiaro che entrambi, per riuscirci, dovrebbero evitare di pregiudicare il proprio cammino in singolare. Ma una coppia del genere sarebbe sicuramente da medaglia d’oro.