NBA All Star, Curry vs Ionescu: l’appassionante sfida da 3 punti | VIDEO

Spettacolo ad Indianapolis dove si sta svolgendo l’NBA All Star 2024. Dopo il Celebrity Game con Gianmarco Tamberi protagonista, tra canestri e schiacciate, nella notte sono andate in scena appassionanti sfide.

La più attesa tra tutte è stata quella del tiro da tre tra i due migliori tiratori del pianeta, Stephen Curry, giocatore dei Golden State Warriors, e Sabrina Ionescu, la 26enne cestista della Liberty, in WNBA.

A margine della classica sfida del tiro da tre punti, vinta da Lillard, Curry e Ionescu si sono affrontati in un avvincente duello.

Ionescu ha portato lo spettacolo a Indianapolis e ha cambiato le regole. L’idea originale era che lanciasse dalla sua solita distanza, 6,75 metri, ma ha chiesto di farlo alla distanza di Curry, 7,25. Questo duello di beneficenza, in cui i giocatori hanno donato il premio in denaro a due organizzazioni di aiuto comunitario, è stato creato sui social network e si è svolto al Lucas Oil Stadium dopo la gara ufficiale dei tre punti.

La cestista del Liberty, che ha Pau Gasol come idolo e amico, è partita per prima, chiudendo la sua serie di tiri con 26 punti. Stephen Curry si è aggiudicato la sfida, con 29 punti.

Stephen vs. Sabrina lived up to the hype!

Watch two of the best shooters in the world go at it, with Stephen Curry taking home the belt 🔥🎯 pic.twitter.com/8qp76GZp9b

— NBA (@NBA) February 18, 2024