MotoGP, il racconto da brividi di Marc Marquez: “Morbidelli era privo di sensi e in una posizione strana”

Qualche giorno fa i piloti della MotoGP hanno sfrecciato in pista a Portimao per una primissima sessione di test prima di quella di Sepang, in programma dal 5 al 7 febbraio.

Durante le giornate di prove in pista in Portogallo non è mancato qualche spavento: Franco Morbidelli, infatti, è stato protagonista di una brutta caduta, in curva 9, a seguito della quale è stato trasferito in ospedale.

Morbidelli è stato aiutato in pista dai fratelli Marquez, che durante un evento promozionale del Team Gresini a Jakarta hanno raccontato quanto accaduto.

“Siamo rivali, ma allo stesso tempo siamo colleghi, vogliamo sempre il meglio per tutti“, ha affermato Marc Marquez.

Il racconto da brividi

“Abbiamo visto che Franco era completamente privo di sensi nella zona di fuga, in una posizione un po’ strana. Abbiamo lasciato le moto e siamo andati rapidamente dove si trovava Franco per metterlo di lato, dato che era con la testa alzata. Quando sei privo di sensi e con la testa alta è pericoloso perché ti impedisce di respirare facilmente“, ha spiegato il maggiore dei fratelli Marquez.

Per fortuna Morbidelli è già in Italia convalescente in casa e attende di ricevere il via libera per recarsi a Sepang e partecipare ai test del 5, 6 e 7 febbraio.