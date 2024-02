Paura per Morbidelli: brutta caduta a Portimao durante i test

SportFair

Momenti di paura per Franco Morbidelli, caduto durante i test della Superbike di Portimao. Il pilota italiano è volato dalla moto, cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato brutto e ha portato all’esposizione della bandiera rossa.

Le condizioni del pilota non sono comunque preoccupanti, come confermato dalla Pramac sul Profilo X: “dopo un brutto incidente, Franco è stato prontamente portato in ospedale per ulteriori accertamenti. I primi test hanno fornito indicazioni incoraggianti sulle sue condizioni attuali, trascorrerà la notte all’ospedale di Faro per motivi precauzionali e di sicurezza”.