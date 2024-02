Formula 1, la colazione di Briatore e Wolff scatena le voci di mercato: la Mercedes vuole Alonso?

SportFair

Il mercato della Formula 1 è in movimento. Dopo l’annuncio del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2025, la Mercedes sta lavorando per trovare il sostituto del pilota britannico.

Anche se Toto Wolff ha detto che al momento lui ed il team vogliono pensare alla stagione che deve ancora iniziare sembra che il team principal della squadra di Brackley si sia già messo in moto.

Toto Wolff e il caffè con Flavio Briatore

Questa mattina Flavio Briatore ha condiviso sui social uno scatto in compagnia di Toto Wolff. “Colazione con Toto Wolff a @covamontecarlo“, ha scritto il noto imprenditore italiano ed in tantissimi hanno commentato pensando al mercato piloti.

Briatore, infatti, ha ancora dei legami di rappresentanza, oltre che di forte amicizia, con Fernando Alonso ed in tantissimi hanno subito pensato ad un possibile futuro in Mercedes visto l’incontro di questa mattina.

Toto Wolff ha voluto incontrare Briatore per aiutarlo a portare Alonso in Mercedes il prossimo anno?

Alonso sarà libero a fine stagione e non ha ancora rinnovato con Aston Martin. Oggi in conferenza stampa ha detto che la sua priorità è quella di provare a restare nel suo attuale team, ma non è escluso un cambio di squadra.