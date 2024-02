La stagione 2024, il futuro e l’accordo Hamilton-Ferrari: frecciatina di Fernando Alonso a Lewis

SportFair

E’ stata presentata oggi la nuova AMR24 dell’Aston Martin, la monoposto che Fernando Alonso e Lance Stroll guideranno nella stagione 2024 di Formula 1.

Alla vigilia della sua 21ª stagione, Fernando Alonso ha parlato ai media spagnoli in una breve conferenza stampa, durante la quale ha trattato vari temi, dal suo futuro alla firma di Lewis Hamilton con la Ferrari per il prossimo anno.

La stagione 2024 e gli obiettivi di Fernando Alonso

“Dobbiamo essere ottimisti in questa parte della stagione. Dobbiamo prima andare regolarmente a punti, puntare al podio e poi, se fossimo in quella posizione, sarebbe fantastico ottenere la prima vittoria con l’Aston Martin e spero di essere al volante in quel momento. Sarà dura, ci sono quattro o cinque squadre che possono lottare per il podio o per la top-10 basandosi su un paio di decimi”, ha affermato lo spagnolo.

Il futuro di Fernando Alonso

“Non guiderò ancora un paio d’anni solo per divertimento, non sono quel tipo di pilota o di persona. Se continuo a guidare è perché so che posso dare il cento per cento dentro e fuori dalla pista e raggiungere il risultato atteso. Mi sto preparando per quello. Se voglio continuare a guidare vedremo le opzioni, la mia prima priorità sarà sedermi e parlare con Aston. Mi piacerebbe continuare su questo progetto. Abbiamo costruito tante cose insieme, abbiamo tutto per avere successo in futuro”, ha affermato Alonso, il cui contratto con Aston Martin termina quest’anno.

“Sarà la mia prima priorità. Ma se non raggiungiamo un accordo e voglio continuare in F1, so di avere una posizione privilegiata. Probabilmente sono attraente per gli altri team e, come ho detto, ci sono solo tre campioni del mondo sulla griglia… e ce n’è solo uno disponibile“, ammette riguardo al possibile interesse che potrebbe suscitare in altri team, compresa la Mercedes.

Fernando Alonso e l’accordo Hamilton-Ferrari

“Da fuori sembrava molto vicino alla Mercedes e molto leale, quindi è stata una cosa inaspettata. L’ho scoperto il giorno dopo, non ho prestato molta attenzione a tutto questo dramma, è tutto per l’anno prossimo… ma è una sorpresa, non mentirò, perché da fuori sembrava molto impegnato con la Mercedes, molto fedele a loro, e non mi suona familiare che un anno o due mesi fa abbia detto che fin da bambino voleva guidare in rossa… Ma dai, non mi interessa, firmare per la Ferrari è emozionante, non so i motivi né quale sia la storia in questo caso, ho un bellissimo ricordo, è una squadra molto speciale, ma è ancora di più speciale vincere, avere una macchina vincente, vedremo se riuscirà a portare quel qualcosa in più che gli manca perché è già una buona macchina, una delle poche che alla fine ha tenuto il passo della Red Bull o l’ha superata in qualifica“, ha concluso Alonso.