Lewis Hamilton in Ferrari: l’incredibile dettaglio che oggi sa di premonizione

SportFair

La notizia del giorno non può che essere l’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari. Il 7 volte Campione del Mondo lascerà la Mercedes nel 2025 per approdare a Maranello prendendo il posto di Carlos Sainz che andrà in scadenza di contratto. Un colpo da 90 per la Rossa: il pilota più vincente della storia, seppur 40enne, coronerà il sogno di guidare la monoposto più iconica della Formula 1.

Una notizia che, in attesa dell’ufficialità che dovrebbe arrivare in giornata, molti tifosi fanno ancora fatica a credere ma che potrebbe essere stata ‘spoilerata’ dalla stessa Ferrari nei giorni scorsi. Anche se nessuno aveva notato un dettaglio davvero particolare.

La partnership Ferrari-Peroni e quell’indizio su Lewis Hamilton

Nei giorni scorsi la Ferrari ha annunciato “una nuova partnership con Peroni Nastro Azzurro 0.0%, il marchio di birra italiana super premium di proprietà del gruppo Asahi Europe & International. La partnership pluriennale vedrà quindi due marchi italiani collaborare insieme: Peroni Nastro Azzurro 0.0% sarà infatti partner della Scuderia Ferrari in Formula 1, ma anche del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, uno dei trofei monomarca più rinomati al mondo giunto quest’anno alla sua trentaduesima edizione“.

Nell’immagine che Peroni ha abbinato alla foto è presente un dettaglio che, visto oggi, sa di premonizione. Fra i vari oggetti nella foto è presente un modellino della Ferrari 625 guidata dal pilota francese Maurice Trintignant nel Gp di Monaco vinto nel 1965. La monoposto ha il numero 44. Una casualità che, fra tutte le monoposto Ferrari che hanno fatto la storia della Formula 1, sia stata scelta proprio quella che possa richiamare il numero simbolo di Lewis Hamilton?