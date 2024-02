Formula 1, è fatta: Lewis Hamilton sarà un pilota Ferrari, oggi l’annuncio

SportFair

Lewis Hamilton sarà un nuovo pilota della Ferrari. Uno scenario del quale si è parlato e scritto tanto negli anni, un’ipotesi affascinante, uno dei rivali più vincenti, forti e difficili da battere (ammettiamolo) che sveste il neroargento con il quale siamo abituati e indossa la tuta rossa, il colore della passione dell’amore che in Formula 1 non può che essere il colore della Ferrari.

Hamilton in Ferrari: oggi l’annuncio

La notizia è arrivata come un casco fucsia che si accende dal nulla. Un “Bombazo”, riprendendo il titolo con cui lo spagnolo ‘As’ l’ha rilanciata quest’oggi scatenando una viralità globale. Lewis Hamilton, 7 volte Campione del Mondo, all’età di 40 anni, farà coppia con Charles Leclerc a partire dalla stagione 2025 e prenderà il posto di Carlos Sainz.

La Ferrari avrà la coppia più forte e interessante del Mondiale, due piloti di primo piano a caccia del titolo: se per Leclerc sarebbe il primo, per Hamilton sarebbe quello che gli permetterebbe di superare una leggenda della Ferrari come Michael Schumacher. Prevista nel pomeriggio odierno una riunione in casa Mercedes che metterà nero su bianco l’addio e il trasferimento a Maranello.