Jasmine Paolini, balzo importante in classifica e prima finale 1000: “ho vissuto un piccolo dramma”

SportFair

Grande gioia per Jasmine Paolini ed il tennis azzurro. Tutti gli appassionati italiani di tennis stanno vivendo emozioni intense con i gli atleti azzurri in campo.

Sinner ha vinto domenica scorsa il torneo ATP di Rotterdam, diventando numero 3 al mondo. Sonego e Musetti, dopo un debutto deludente in singolare, giocheranno domani la finale di doppio a Doha, Vavassori e Bolelli sono in semifinale nel doppio a Rio de Janeiro e Jasmine Paolini ha staccato il pass per la finalissima del torneo WTA di Dubai.

La tennista italiana giocherà per la prima volta una finale in un Masters 1000 e col successo di oggi in semifinale su Cirstea si assicura un posto nella top-20.

Paolini, che grazie al suo bel percorso a Dubai avrebbe comunque raggiunto il suo best ranking, col successo di oggi diventa 16ª al mondo, entrando nella top-20 WTA per la prima volta in carriera.

L’emozione di Jasmine Paolini dopo il successo contro Cirstea

“Questo è il momento migliore della mia carriera, non pensavo che all’inizio della prossima settimana sarei stata in top-20. Domani cercherò di giocare un grande match: sarà dura, entrambe stanno giocando benissimo, una è la numero 1 del mondo, l’altra ha fatto quarti agli Australian Open venendo dalle qualificazioni“, ha dichiarato l’azzurra 28enne che domani sfiderà la vincente del match tra Swiatek e Kalinskaya:

“Io sto giocando bene, mi sento bene e vedremo cosa succederà. Oggi ho vissuto un piccolo dramma, ero un po’ nervosa, lei è una grande giocatrice. Ero un pochino preoccupata perché ieri i ha recuperato da una situazione ancora più difficile“.