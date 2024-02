WTA Dubai, Paolini da impazzire! Cirstea si inchina in un secondo set folle: Jasmine è in finale!

SportFair

Dopo 1 ora e 59 minuti di gioco Jasmine Paolini può urlare tutta la sua gioia: la tennista italiana è in finale nel WTA di Dubai. Una vittoria dolcissima per la numero 26 al mondo, uscita vincitrice da un match molto complicato contro la romena Sorana Cirstea, numero 22 del ranking femminile.

Primo set nel quale la tennista azzurra strappa un break all’avversaria sul 3-1 e si ripete sul servizio della romena per il decisivo 6-2 al secondo set point utile. Nel secondo set le due tenniste non si risparmiano. Due break e controbreak permettono a Paolini di mantenere sempre l’inerzia dell’incontro, ma sul 5-4 l’azzurra non capitalizza il primo match point utile. Nel game successivo Cirstea passa addirittura in vantaggio sfruttando la terza palla break a disposizione.

Sul punteggio di 5-6 succede di tutto. Quattro palle break sventate da Cirstea, 5 set point disinnescati da Paolini che piazza il break vincente per il 6-6 che manda il match al tie-break. È una guerra di nervi: quattro punti a testa sul servizio dell’avversaria, sul 5-6 Cirstea fallisce l’ennesimo set point (il 6°!), Paolini rimonta e non sbaglia chiudendo il punto del decisivo 8-6.