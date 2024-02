Inizia la stagione 2024 di Formula 1: gli orari del GP del Bahrain e dove vederlo in tv

SportFair

L’attesa è terminata! Inizia ufficialmente oggi la settimana del primo GP della stagione 2024 di Formula 1. A pochi giorni dai test del Bahrain, i piloti si preparano per il debutto stagionale, proprio sul circuito di Sakhir.

Il primo weekend dell’anno sarà un po’ insolito: l’attività in pista, infatti, inizierà giovedì, mentre la gara sarà sabato, alle 16.00 italiane. Una decisione presa per rispettare le festività islamiche.

In Bahrain, non inizierà solo la stagione di Formula 1, ma anche quelle di F2 e F3.

Dove vedere in tv il GP del Bahrain

Il weekend di gara del GP del Bahrain sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky. Qualifiche e gara saranno visibili in chiaro su TV8 in differita rispettivamente venerdì 1 marzo alle 22 e sabato 2 marzo alle 21.30

Programma e orari del GP del Bahrain

Giovedì 29 febbraio

08:55 Prove Libere F3

10:05 Prove Libere F2

12:30 Prove Libere 1 F1

14.00 Qualifiche F3

14:55 Qualifiche F2

16:00 Prove Libere 2 F1

Venerdì 1 marzo

11.15 Gara-1 F3

13:30 Prove Libere 3 F1

15:15 Gara-1 F2

17:00 Qualifiche F1

Sabato 2 marzo

10.00 Gara-2 F3

11:30 Gara-2 F2

16:00 Gara F1