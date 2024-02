Formula 1, perchè il GP del Bahrain si corre di sabato? Il motivo

SportFair

Inizia questa settimana la stagione 2024 di Formula 1. I piloti, che sono scesi in pista già la scorsa settimana sul circuito di Sakhir per i test pre-stagionali, si sfideranno nel primo GP dell’anno, il GP del Bahrain.

Un primo weekend anomalo nella programmazione: l’attività in pista, infatti, inizierà giovedì, con le qualifiche venerdì e la gara sabato.

Perchè il GP del Bahrain si corre sabato

La stagione 2024 di Formula 1 inizia con due GP consecutivi che si correranno di sabato. Perchè? Il motivo sta nelle festività islamiche. Domenica 10 marzo, infatti, inizia il Ramadan, il mese più sacro per la religione islamica. Per evitare la concomitanza col GP di Arabia Saudita, Paese di fede musulmana, si è deciso di anticipare la gara di un giorno.

Il GP del Bahrain, dunque si corre anch’esso di sabato come conseguenza della modifica al programma dell’Arabia Saudita: per consentire ai team, che sono già sul luogo per via dei test della scorsa settimana, di avere il tempo di trasferirsi a Jeddah.