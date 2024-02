Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari? Le indiscrezioni sull’ingaggio: cifre e dettagli

SportFair

L’annuncio tanto atteso è arrivato ieri sera: il mondo interò è ancora sottosopra per la decisione di Lewis Hamilton di lasciare Mercedes e diventare un pilota Ferrari dal 2025.

Il 7 volte campione del mondo inizierà una nuova avventura, a 40 anni, nella speranza di raggiungere l’8° titolo mondiale e poi, ritirarsi.

Ma quali sono le cifre dell’accordo?

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari

I dati ufficiali sono ancora top-secret, ma sono tante le indiscrezioni riguardo il contratto firmato da Lewis Hamilton. Secondo La Stampa si tratterebbe di un accordo pluriennale, da una cinquantina di milioni a stagione.

“I soldi. Il denaro non c’entra: Lewis è ricchissimo, era già strapagato dov’era. In Ferrari guadagnerà un po’ di più ma non tantissimo. È un uomo da cinquanta milioni di euro a stagione, più bonus e sponsor. Ma a spingerlo verso l’Italia è stata la forza della suggestione: vincere l’ottavo titolo, record dei record, con la macchina che fu di Schumi e del suo mentore Lauda”, ha scritto Leo Turrini su Il Resto del Carlino.

Turrini, ai microfoni di Sky Sport, ha poi parlato di un accordo biennale, con opzione per un terzo anno.

“È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, anche in ottica 2026. Lewis vestito di rosso era un’ipotesi che sembrava appartenere ai sogni onirici più sfrenati. Siamo in presenza di un fatto storico, in Ferrari mai è arrivato un pilota così titolato. Michael Schumacher aveva due campionati vinti quando è arrivato“, ha affermato a Sky Sport 24.