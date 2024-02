Lewis Hamilton in Ferrari, Carlos Sainz saluta la Rossa con una promessa: le parole dello spagnolo

SportFair

La notizia dell’anno è arrivata! Il mercato piloti ruba la scena alla chiusura della sessione invernale di calciomercato con clamoroso colpo di scena.

Se ne parla da questa mattina e finalmente questa sera è arrivata l’ufficialità tanto attesa: dal 2025 Lewis Hamilton sarà un pilota Ferrari.

Il team di Maranello, che ha da poco rinnovato il contratto a Charles Leclerc ha trovato un accordo con il 7 volte campione del mondo e saluta quindi Carlos Sainz.

Lo spagnolo potrebbe trovare un posto in Audi, ma dal 2025 potrebbero essere diversi i posti liberi.

Intanto, però, c’è ancora una stagione da portare a termine e Sainz non ha intenzione di fare solo la comparsa in pista. Il pilota spagnolo ha infatti deciso di ‘salutare’ la Ferrari con una splendida promessa.

Le parole di Sainz dopo l’annuncio di Hamilton in Ferrari

“Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari ed io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra e per i tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento“, queste le parole di Carlos Sainz, in una nota, dopo l’ufficialità dell’arrivo alla Ferrari di Lewis Hamilton a partire dalla stagione 2025.