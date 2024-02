Formula 1, effetto Hamilton in Ferrari: in arrivo altre ‘figure’ dalla Mercedes

SportFair

E’ ancora una volta l’argomento del giorno in Formula 1: stiamo parlando ovviamente dell’ufficialità del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025. La ‘Rossa’ ha piazzato un grande colpo sul mercato piloti e la coppia formata con Leclerc promette scintille dentro e fuori la pista. E’ già partita la missione per regalare alla futura coppia in rosso una macchina competitiva con l’intenzione di lottare subito per il vertice ed interrompere il dominio della Red Bull, magari anche con un anno di anticipo.

Sono in arrivo altre novità importanti e anche gli ingegneri potrebbero seguire l’esempio del pilota britannico. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il riferimento è a Loic Serra, ingegnere francese responsabile delle performance del veicolo in Mercedes e in arrivo a Maranello entro maggio.

Il secondo nome è quello di Riccardo Musconi, imolese e molto legato al campione britannico. In Ferrari potrebbe ricoprire il ruolo di responsabile delle attività in pista.