Chi è Vicky Piria? Una vita in pista: il nuovo volto della Formula 1 | FOTO

Pochi giorni fa è stata presentata la nuova stagione motori di Sky. Alla vigilia dell’inizio del Mondiale 2024 di Formula 1 sono state svelate le squadre di quest’anno.

Il team Motori di Formula 1 è stato rivoluzionato. Nei paddock di tutto il mondo, infatti, non ci saranno più Valsecchi e Federica Masolin. A prendere il loro posto sono Davide Camicioli e Vittoria Vicky Piria.

Chi è Vittoria Vicky Piria

Appassionata di motori fin da piccola – a 8 anni ha esordito nei kart, nel campionato regionale Lombardia Classe 50 Baby – Vicky inizierà la sua avventura in tv con Carlo Vanzini, Matteo, Bobbi, Ivan Capelli e Davide Camicioli, il suo compagno di viaggio in tutte le 24 tappe del Mondiale 2024.

Vittoria “Vicky” Piria, nata a Milano nel 1993, da madre inglese e padre italiano, e cresciuta in Umbria con i fratelli, è un’importante figura nel mondo delle corse automobilistiche, con una carriera ricca e variegata. La sua passione per il motorsport è iniziata in giovane età, a soli 8 anni, quando, accompagnando suo padre e suo fratello in una pista di go-kart, ha scoperto il suo amore per la guida.

La carriera di Piria nel motorsport ha preso il via nel 2009, quando ha partecipato a gare come la Formula 2000 Light e la Formula Renault 2.0 con il team Tomcat Racing. Nel 2010, si è spostata nella serie Formula Abarth, iniziando con Tomcat Racing e passando poi al Prema Powerteam nel 2011. Ha continuato a competere in diverse serie, tra cui la GP3 Series nel 2012 con Trident Racing, l’European F3 Open nel 2013 con BVM Racing e la Pro Mazda Championship nel 2014 con JDC MotorSports.

Una svolta significativa nella sua carriera è avvenuta nel 2019, quando ha partecipato alla selezione per la W Series, una serie di gare tutta al femminile approvata dalla FIA. Piria è stata l’unica italiana a qualificarsi tra le 20 partecipanti. Tuttavia, la sua seconda stagione nella W Series nel 2021 non è stata particolarmente fruttuosa, guadagnando solo un punto durante la stagione.

Nel 2022, Piria ha debuttato nel Campionato Italiano GT, correndo con una Porsche 991 GT Cup del team Tsunami e ottenendo notevoli successi. Nel 2023, ha firmato con Enrico Fulgenzi Racing, disputando il campionato nella configurazione Endurance insieme a Kikko Galbiati e conquistando due vittorie assolute nelle gare del Mugello e Vallelunga, finendo secondi nella classifica PRO AM Cup.

Oltre alla sua carriera nelle corse, Piria si è anche distinta come opinionista sportiva. Nel 2021, è stata scelta da Mediaset come commentatrice per le gare del Campionato mondiale di Formula E 2020-2021 e per la stagione successiva.

Vicky Piria adesso inizia una nuova avventura con Sky Sport Formula 1 e parallelamente prosegue la sua carriera sportiva, gareggiando nel Gran Turismo, con la Enrico Fulgenzi Racing su una Porsche GT3 Cup.

Piria ha espresso opinioni forti riguardo la presenza femminile nel motorsport, sottolineando la necessità di non dividere ma supportare le donne in questo sport. Ha riconosciuto che, sebbene la W Series le abbia dato la possibilità di rilanciarsi, la FIA avrebbe potuto fare molto di più per supportare le donne nel raggiungere livelli più alti, come la Formula 1​​​​​​.

“Ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita discriminata in quanto donna. Mi sono capitate richieste di posare per Playboy, come mi sono capitati anche incontri con team manager che erano più interessati a portarmi in vacanza in Sardegna piuttosto che farmi correre in macchina“, ha raccontato.