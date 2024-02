Formula 1 – Federica Masolin lascia, ma non del tutto: la sostituita ed il nuovo team motori

SportFair

Inizia ufficialmente la nuova stagione dei motori. Lo scorso weekend è iniziato il Mondiale di Superbike, con tanti italiani protagonisti in pista, mentre questa settimana avrà inizio la stagione di Formula 1, con i piloti che si sfideranno sul circuito del Bahrain.

Proprio pochi giorni prima del via del Mondiale di Formula 1, Sky ha presentato la nuova stagione Motori, tra conferme e novità.

Davide Valsecchi ha annunciato ieri sera l’addio a Sky, spiegando che non farà più parte del team Motori, così come anche Federica Masolin non sarà più presente ad ogni weekend di gara.

Federica Masolin lascia Sky Motori, ma non del tutto

La notizia era nell’aria da tempo e questa mattina è arrivata la conferma: Federica Masolin ha lasciato la conduzione per il calcio con la Champions League e gli Europei, ma sarà ancora parte del racconto della Formula 1, con incursioni in alcuni momenti speciali della stagione, interviste e backstage del Circus.

La sostituta di Federica Masolin ed il nuovo Team Motori

A prendere il posto di Federica Masolin sarà un’altra donna, una che la pista l’ha vissuta in prima persona, gareggiando. Stiamo parlando di Vicky Piria, 30enne pilota italiana, l’unica donna del nostro paese ad essere selezionata per le WSeries.

Vicky Piria sarà la nuova conduttrice dal paddock in compagnia di Davide Camicioli.

La programmazione di Sky

Oltre 1.300 ore di programmazione in diretta, 400 delle quali dedicate a studi e rubriche, con oltre 200 gare in 42 weekend: questi i numeri della nuova stagione di Sky Motori, presentata questa mattina a Vignate, nel Milanese. La “Grande stagione dei motori”, dal nome scelto per anticipare i prossimi 9 mesi di programmazione, si svilupperà attraverso i Mondiali di Formula 1, MotoGp, Superbike e un vasto campionario di altre categorie: si va dal Women’s motorcycle world championship all’Indycar series, dal Campionato del mondo rally al Ferrari Challenge Europe. Una programmazione che verrà trasmessa da Sky e in streaming su Now, a partire dal live del Gp di Formula 1 del Bahrain, il prossimo 2 marzo. Su Tv8 saranno visibili live i due Gp italiani di Imola e Monza e le 6 Sprint race del sabato. Il resto del Mondiale sarà visibile in chiaro, sempre su Tv8, in differita.