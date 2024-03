Caso Horner, chiesta maggiore trasparenza: l’appello di Toto Wolff

SportFair

Ancora una giornata intensa nel paddock del Bahrain, dove oggi si sono svolte le prime due sessioni di prove libere del primo GP della stagione di Formula 1.

A margine delle prove libere, una mail anonima ha scosso il paddock. Sono stati diffusi gli screenshot delle presunte conversazioni tra Christian Horner e la dipendente che lo ha accusato di comportamento inappropriato.

Non è chiaro se si tratta delle reali conversazioni o di fake creati ad hoc dopo lo scandalo, ma in tanti chiedono chiarezza e trasparenza al team Red Bull. Tra questi anche Toto Wolff.

L’appello di Toto Wolff

“Maggiore trasparenza. Come sport, non possiamo permetterci di lasciare le questioni vaghe e opache su argomenti critici come questo“, ha affermato il team principal Red Bull alla Bbc.