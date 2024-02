Caso Horner, le indiscrezioni: lavora con chi lo ha denunciato ed il rapporto dell’indagine potrebbe restare segreto

SportFair

Tutto il mondo della Formula 1 attende di sapere quale sarà il destino di Christian Horner. Il team principal della Red Bull è finito sotto indagine per accuse di comportamento inappropriato.

In un primo momento smentite le voci di accuse di comportamento sessualmente inappropriato, sembra invece che Horner sia accusato di proprio di qualche atteggiamento sessualmente scorretto.

L’inchiesta è stata chiusa e Red Bull sta adesso cercando di capire come risolvere il caso, decidendo quindi sul futuro di Honer. Dall’Inghilterra trapelano i primi dettagli sulla vicenda, tra tensioni e accuse.

Intanto, sembra che il rapporto completo dell’indagine sul “comportamento inappropriato” su Christian Horner potrebbe essere tenuto segreto dalla Red Bull.

Inoltre, secondo il The Times il clima in casa Red Bull non sarebbe dei migliori, in primis perchè Horner starebbe lavorando ancora con la dipendente he lo ha denunciato.

Ad essere tesa, giustamente, è anche la moglie di Christian Horner, Geri Halliwell, ex Spice Girls. Sembra che la cantante, infatti, seppur apparsa al fianco del team principal Red Bull in diverse occasioni pubbliche, non stia dormendo sonni tranquilli.