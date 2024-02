Caso Horner, indagine Red Bull chiusa: nelle prossime ore l’annuncio

SportFair

La stagione 2024 di Formula 1 sta per iniziare. Giovedì si disputeranno le prime due sessioni di prove libere, con la gara che si svolgerà in via eccezionale di sabato.

Alla vigilia del debutto stagionale, però, a tenere banco è ancora il caso Horner. Il team principal è accusato da una dipendente di comportamento inappropriato ed è finito sotto indagine.

La Red Bull ha ingaggiato un avvocato per risolvere il caso: il legale ha ascoltato Horner diverse settimane fa, in un colloquio durato circa 8 ore e sembra che nelle prossime ore il mondo intero conoscerà il destino di Horner.

Caso Horner, chiusa l’indagine Red Bull

Secondo le indiscrezioni del de Telegraaf , sembra che l’indagine interna sia stata ufficialmente chiusa e che il CdA Red Bull stia adesso studiando il faldone di circa 100 pagine e che presto ci sarà un annuncio.

Nel paddock del Bahrain, durante i test pre-stagionali della scorsa settimana, i rumors parlavano di un addio di Horner a Red Bull, e che comunque, la decisione sul futuro del team principal sarebbe arrivata prima del via della stagione 2024.

Considerando, dunque, la partenza anticipata, con le prove libere al giovedì, Red Bull dovrebbe pronunciarsi tra oggi e domani.