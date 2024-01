MotoGP, le quote ribaltano tutto: il favorito non è più Bagnaia

SportFair

Si avvicina l’inizio della nuova stagione di MotoGP e il campionato si preannuncia ricco di interesse. L’ultimo gran premio si è concluso con il trionfo di Pecco Bagnaia, sempre più un punto di riferimento per i colori italiani. L’azzurro è reduce da due titoli mondiali consecutivi e punta senza mezzi termini al tris.

I bookmakers hanno iniziato a scommettere sulla vittoria finale e il favorito non è clamorosamente Pecco Bagnaia. Secondo le quote il successore di Bagnaia sarà lo spagnolo Marc Marquez, fresco di trasferimento in Ducati con il team Gresini. Lo spagnolo è quotato a 2 ed è considerato il favorito anche dopo i primi test positivi sulla nuova moto. Al secondo posto Pecco Bagnaia a quota 2.85. Il terzo candidato al successo è Jorge Martin, a 3.85.

Le quote MotoGP

Marc Marquez 2.00 Pecco Bagnaia 2.85 Jorge Martin 3.85