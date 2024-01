Marquez in Ducati ed il team ufficiale, Jorge Martin sincero: “se non mi vogliono cercherò altre opzioni”

Jorge Martin è stato uno dei protagonisti della stagione 2023 di MotoGP. Lo spagnolo del Team Pramac ha chiuso al secondo posto dopo un’appassionante battaglia con Pecco Bagnaia, che si è confermato campione del mondo.

Jorge Martin è motivato a far bene nel 2024 e ha nel mirino diversi obiettivi. Primo fra tutti il Mondiale e successivamente il passaggio nel team ufficiale.

“Sono soddisfatto, molto felice. È passato un anno da incorniciare. Ovviamente non è stato il risultato che avrei voluto, essendo così vicino, ma sono molto orgoglioso dell’anno che abbiamo fatto, mi do un voto alto, perché finire secondo oggi in MotoGP non è affatto facile“, ha dichiarato in un’intervista a Europa Press.

“L’anno prossimo l’obiettivo sarà vincere”, ha dichiarato. “È vero che quando sono riuscito a essere il leader, quando ho avuto ottime opportunità, ho fallito, ma sono contento di ciò che ho ottenuto. A inizio anno abbiamo perso tanti punti e abbiamo lasciato che ‘Pecco’ creasse quella base punti che poi lui ha dovuto solo gestire. Invece io dovevo andare all’attacco. Partire bene sarà importante nel 2024”, ha analizzato Martín.

“Sono stato vicino a diventare una leggenda, anche se penso di aver lasciato lì il mio nome. Mi riconoscono come una persona che dà tutto, che non lascia mai nulla dietro. Quel personaggio attrae le persone. Spero di vincere il Campionato del Mondo MotoGP prima di ritirarmi e passare alla storia“, ha detto ancora.

Calendario complicato

Jorge Martin non ha esitato poi ad ammettere qualche difficoltà di troppo nella gestione di un campionato intenso, con 22 GP. “Il calendario è un po’ complicato. È uno sport che richiede tanto impegno fisico, ma anche mentale. Soprattutto viaggiare così lontano da casa e trascorrere molti giorni lontano è difficile, non riesco a controllarlo. Ma se dovessi migliorare qualcosa per il futuro, sarebbe questo. Dobbiamo cercare di imparare dalle esperienze e migliorare per il futuro“.

La Ducati ufficiale

Non è mancato un commento sul possibile passaggio in Ducati ufficiale: “con me in una squadra satellite, e con Márquez, vedono minacce per il 2024. Allo stesso modo, sono felice di continuare a Pramac, è il posto migliore per lottare per una Coppa del Mondo. Il mio obiettivo principale è andare in Ducati, ma se non sarà possibile dovrò cercare altre opzioni, ci sono tante fabbriche che stanno facendo grandi passi in avanti, vedremo quale sarà l’opzione migliore” ha rivelato senza esitazione.

Il madrileno, infine, non ha mostrato “paura” riguardo all’ingaggio di Marc Márquez per la Gresini , altro team satellite della Ducati. “Mi dà motivazione. Potermi confrontare con Marc, uno dei migliori della storia, sarà bello. Se riesco a batterlo con la stessa moto mi affermerò come uno dei migliori piloti che ci siano. Penso di potercela fare. Lo vedo competere per il Mondiale. La lotta sarà simile a quella di quest’anno, con la guerra Ducati nuovamente protagonista. Marc e ‘Pecco’ vinceranno sicuramente e vedremo se altre fabbriche miglioreranno, come Honda o Yamaha , altrimenti la storia si ripeterà, ma con l’incoraggiamento di Marc“, ha concluso.