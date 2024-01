Motociclismo, è morto Anthony Gobert: talento e sregolatezza

SportFair

Una settimana fa i fratelli di Anthony Gobert avevano svelato che il pilota era in fin di vita e oggi è arrivato il triste annuncio: “mi si spezza il cuore mentre scrivo questo come mio bellissimo figlio primogenito. Anthony è morto questo pomeriggio. L’ho amato dal momento in cui è nato fino al giorno in cui è morto. A volte era difficile, per usare un eufemismo, ma aveva sempre un cuore gentile e si prendeva cura di tutti. Sfortunatamente, era vittima di una dipendenza che era profondamente radicata nelle nostre famiglie. Ha provato a migliorare tante volte, ma non ci è riuscito. Sono molto orgoglioso di lui e ringrazio tutte le brave persone che hanno contribuito alla sua vita“.

Con queste parole Suzanne Gobert, ha annunciato la morte di Anthony Gobert, ex pilota di MotoGP e Superbike, deceduto a Syndey all’età di 48 anni.

L’australiano ha avuto una brillante carriera, con 8 gare vinte in Superbike dal 1994 al 2000, 16 podi e un quarto posto iridato nel ’95. Nel 1997 passò alla MotoGP con Suzuki, ma dopo essere risultato positivo ad un test antidoping venne licenziato dalla sua squadra per l’intera stagione. Tornato in pista nel 1999 con MuZ Weber, venne scaricato nuovamente per motivi disciplinari.

“Non scherzo quando dico che Anthony avrebbe potuto essere Valentino Rossi. Era così bravo“, ha recentemente dichiarato Terry Vance. Peccato che le cattive abitudini gli abbiano impedito di brillare in sella alla moto. Così del Gobert pilota si sono piano piano perse le tracce. Di lui si ebbero notizie legate esclusivamente alla sua vita di eccessi, tra alcol e droga. Nel 2004 risultò nuovamente positivo mentre gareggiava nel campionato americano: la perdite della fidanzata, morta in un incidente stradale, lo fece cadere nuovamente nel baratro.

Successivamente fu beccato con la patente scaduta alla guida delle sua auto e durante il processo ha ammesso di essere dipendente dall’eroina. Nel 2008 tornò sotto i riflettori per aver rubato qualche dollaro ad un 70enne pensionato e ad una donna 31enne.

Per oltre 10 anni, poi, di Gobert più nessuna notizia, fino al 2019, anno nel quale fu coinvolto in una rissa in un bar mentre era ubriaco e venne brutalmente aggredito e picchiato dopo essere stato seguito fino a casa. L’ultimo aggiornamento su Gobert è stato la settimana scorsa, col messaggio dei fratelli che anticipava la triste notizia di oggi.

Anthony Gobert è morto a seguito una breve malattia che lo ha costretto qualche giorno fa al ricovero in ospedale per ricevere cure palliative.