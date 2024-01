Motociclismo, annuncio drammatico: “Anthony Gobert è in fin di vita”

SportFair

Una notizia shock nel mondo del motociclismo: Anthony Gobert è in fin di vita. Il triste annuncio è arrivato direttamente da Aaron e Alex, fratelli dell’ex pilota australiano, attraverso un post pubblicato sul profilo Facebook.

“Con tristezza annunciamo che Anthony è attualmente ricoverato in ospedale per cure palliative ed è nelle fasi finali della sua vita a seguito di una breve malattia. Forniremo tutti gli aggiornamenti disponibili a tempo debito”.

“In questo momento difficile, i video di Anthony distribuiti durante quello che è stato un periodo estremamente travagliato della sua vita sono profondamente preoccupanti. Allo stesso tempo, a nome suo, dobbiamo ringraziare i suoi numerosi sostenitori durante tutta la sua carriera agonistica”.

Chi è Anthony Gobert

Anthony Gobert è un pilota motociclistico australiano e ha scritto pagine importanti del Motorsport tra 500, Superbike e 8 ore di Suzuka. In Superbike è stato protagonista di 8 vittorie. Alla seconda presenza, da wild card, conquista pole, terzo posto in gara 1 e vittoria nella manche seguente. La stagione successiva si conferma con un positivo quarto posto con due successi.

Squalificato per doping tra il 1997 e il 1998, torna in Superbike con una Ducati e il rendimento è di ottimo livello: conquista la vittoria in gara 1 riportando la Bimota al primo posto in una gara di Superbike a distanza di 11 anni dall’ultimo successo. Nel 2001 e 2002 altre due esperienze nel campionato statunitense, prima in Superbike e poi in Supersport con la Yamaha. Poi un lento declino sportivo. Adesso questa notizia shock.