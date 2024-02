Niente Sinner? L’ATP di Marsiglia ‘cambia’ italiano: wild card a Berrettini

SportFair

Negli ultimi giorni il torneo di Marsiglia, pur essendo soltanto un 250, ha ricevuto molte attenzioni, soprattutto sulla stampa italiana. Il merito è quello di essere stato accostato a Jannik Sinner, fresco di trionfo agli Australian Open. Seppur l’accostamento porti con se una brutta notizia per il torneo francese: il tennista italiano, infatti, ha scelto di dare forfait dopo il trionfo a Melbourne per ricaricare le pile. L’annuncio non è stato accolto di buon grado dagli organizzatori.

ATP Marsiglia: wild card a Matteo Berrettini

L’ATP di Marsiglia ha scelto comunque di consolarsi con un altro tennista italiano. Incassato il no di Sinner, gli organizzatori hanno proposto una wild card al rientrante Matteo Berrettini. Il tennista romano, alle prese con continui infortuni che ne hanno fortemente condizionato il 2023 e anche le prime settimane del 2024 (ha dato forfait agli Australian Open, ndr), proverà a rimettersi in pista proprio da Marsiglia. Il torneo ha assegnato a Denis Shapovalov la seconda wild card, mentre la terza sarà a disposizione di un tennista francese.