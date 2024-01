ATP Marsiglia, la frecciatina a Sinner per il forfait: poi la modifica | FOTO

SportFair

Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open 2024. Il tennista altoatesino ha compiuto l’impresa vincendo in rimonta domenica contro Daniil Medvedev e diventando il primo italiano a vincere in Australia.

Un successo strepitoso, che costringe il campione a prendersi un po’ di tempo per sè, per recuperare le energie, metabolizzare e partecipare a qualche evento, in tv e non.

Sinner ed il suo staff hanno deciso quindi di rimandare il ritorno in campo e rinunciare al torneo ATP 250 di Marsiglia. E’ stato il torneo stesso, ieri, con una Storia Instagram, ad annunciare il forfait di Sinner, ma non è mancata la frecciatina.

L’ATP 250 di Marsiglia punge Sinner

Prima di postare l’annuncio “forfait di Sinner, in negoziazione con Zverev”, sulla pagina del torneo di Marsiglia è apparsa una frecciatina al campione azzurro. “Sinner snobba l’Open 13 Provece”. Il post è stato presto cancellato.

“Abbiamo preso il titolo da un giornale… Alla stampa piace creare reazioni. Accettate le nostre scuse, il torneo non è mai stato su questa linea editoriale“, si sono scusati così gli organizzatori del torneo.