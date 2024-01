Europei pallanuoto, Settebello ko in semifinale: rimandato il pass olimpico

SportFair

Italia ko in semifinale agli Europei di pallanuoto contro la Spagna: la sfida non è stata quasi mai in discussione e si è conclusa sul punteggio di 7-4 (2-1; 2-0; 1-0; 2-3). Gli azzurri giocheranno la finalina per il terzo posto contro la perdente dell’altra semifinale tra Ungheria e Croazia. Discorso rimandato per il pass olimpico, prossima chance i Mondiali di Doha.

Tre parziali su quattro sono stati a favore della Spagna: 2-1 il primo quarto, 2-0 il secondo e 1-0 il terzo. Nel quarto periodo reazione l’Italia con il parziale di 2-3 per il definitivo 7-4. Per la Spagna due marcature a testa per Granados Ortega e Perrone Rocha, per gli azzurri inutili le due realizzazioni di Condemi.