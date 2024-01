SportFair

Esordio positivo per Lorenzo Musetti in questo 2024 che presto lo farà diventare padre. Il tennista italiano ha esordito oggi al torneo ATP di Hong Kong, in corso sui campi in cemento di Hong Kong e ha portato a casa la prima vittoria dell’anno.

Musetti ha battuto in due set il padrone di casa Wong: il match è terminato col punteggio di 6-4, 7-5 dopo un’ora e 46 minuti di gioco. Musetti stacca dunque il pass per gli ottavi di finale dove sfiderà Kotov.