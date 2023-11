Musetti in Coppa Davis a caccia di un successo da dedicare al figlio in arrivo: “siamo forti e motivati”

E’ tutto pronto a Malaga per le finali di Coppa Davis. L’Italia sfida domani l’Olanda e i tennisti sono motivati a far bene, probabilmente trascinati anche dagli ottimi risultati di Jannik Sinner, unitosi al gruppo in questi giorni.

Lorenzo Musetti sicuramente vuol far bene in campo, spinto anche da una speciale notizia: “a fine marzo diventerò papà di un maschietto e sono molto felice. Certo, all’inizio è stata una notizia un po’ destabilizzante, ma non perché non fossi felice, anzi. Però ci sono tante cose a cui pensare con Veronica, una base famigliare da creare, un nuovo assetto di coppia, ben più importante di un matrimonio. Un figlio è per sempre“, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport.

La stagione di Musetti non è stata brillante e dopo l’estate l’azzurro ha dovuto fare i conti con una fastidiosa crisi: “non sono riuscito a ritrovare il meglio di me stesso, probabilmente sono arrivato un po’ corto di energie fisiche e mentali“.