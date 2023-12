SportFair

Trionfo di Federica Brignone al gigante di Tremblant, prova di Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra si è imposta con il tempo di 2:14.95, poi la slovacca Petra Vlhova staccata di 21 centesimi e la statunitense Mikaela Shiffrin di 29 centesimi.

Si tratta del 22° successo in Coppa del Mondo per Federica Brignone, agganciata Soffia Goggia, settima al termine di una prestazione comunque positiva. La 33enne di Milano è tornata al successo in CdM dopo un anno.

Quanti soldi ha guadagnato Brignone con la vittoria a Tremblant? Il montepremi per l’azzurra è molto interessante: si tratta di una cifra di 47.000 franchi svizzeri, circa 49.600 euro.