Sci alpino, Federica Brignone show a Tremblant: trionfa e ritrova la vittoria dopo un anno

Trionfo di Federica Brignone a Tremblant, in Canada. E’ andata in scena la prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino e l’azzurra si è imposta con il crono complessivo di 2:14.95. Si tratta del 22° successo in Coppa del Mondo, 9 nel gigante, dove non saliva sul gradino più alto del podio da marzo 2022 a Meribel.

Al secondo posto la slovacca Petra Vlhova, staccata di 21 centesimi. A completare il podio Mikaela Shiffrin, terza a 29 centesimi. A seguire la svedese Sara Hector (quarta a 0.56) e la svizzera Lara Gut (quinta a 0.59). Marta Bassino ha chiuso al sesto posto, poi Sofia Goggia a 1.62, davanti a Valerie Grenier e alla norvegese Thea Louise Stjernesund.