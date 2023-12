Ducati limita Marquez, Jorge Martin smonta la polemica spagnola: “la moto di Zarco…”

SportFair

La stagione 2023 di MotoGP ha regalato spettacolo puro con la sfida tra Bagnaia e Martin decisa a Valencia, ultimo GP dell’anno. E’ stato il torinese della Ducati ufficiale a conquistare il titolo iridato, mentre il collega spagnolo si è dovuto accontentare del secondo posto.

Nonostante qualche malumore con Ducati, Jorge Martin ha deciso di prendere le difese del team ufficiale dopo che i media spagnoli hanno lanciato la polemica, affermato che la squadra di Borgo Panigale starebbe già limitando Marc Marquez.

All’ex pilota Honda verrà data la moto di Zarco, che a detta di Martin non è troppo lontana dalla sua: “credo che la moto di Zarco fosse quasi identica rispetto alla mia. Forse ho optato per una carena diversa alla fine della stagione, ma Zarco ha vinto in Australia e dunque non penso che sia una moto sbagliata. Alla fine è praticamente identica alla mia”, queste le parole del vicecampione del mondo al podcast video del giornalista Nico Abad su YouTube.