Marquez-Ducati, è già polemica! Dalla Spagna sono certi: il team limita Marc

Marc Marquez, stanco di stagioni di insuccessi e infortuni, ha deciso di sposare un nuovo progetto e diventare un pilota del team Gresini, assicurandosi così una Ducati per il prossimo Mondiale di MotoGP.

Tanti i rumors e le polemiche legate a questo nuovo legame: in casa Ducati non tutti sono contenti dell’arrivo dello spagnolo, ma l’orgoglio per la scelta fatta da un campione come lui è altissimo.

Dalla Spagna arrivano adesso i primi attacchi a Ducati: secondo i media iberici, infatti, il team di Borgo Panigale vorrebbe limitare Marquez.

Ducati infatti non metterà a disposizione dello spagnolo le migliori armi: il team ha deciso di non regalare a Gresini la moto con cui Bagnaia e Martín hanno lottato per il titolo così da metterla a disposizione di Márquez. Lo spagnolo guiderà il prototipo di Zarco per tutto il 2024 e ciò significa che non avrà in suo possesso gli ultimi aggiornamenti che Ducati ha effettuato tra i due candidati arrivati ​​all’ultimo round della stagione in lizza per il titolo MotoGP.