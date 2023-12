MotoGP, contatto Bezzecchi-Marquez: lo sfogo del pilota italiano

SportFair

La stagione di MotoGP è finita con il botto ed i piloti sono già concentrati per il prossimo campionato. Pecco Bagnaia si è laureto campione del mondo per la seconda volta consecutiva ed è stato protagonista di un rendimento eccezionale. Il GP di Valencia ha lasciato anche qualche polemica di troppo, in particolar modo tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi.

I due hanno avuto un faccia a faccia dopo il contatto in gara che ha portato alla caduta dall’italiano. E’ andato in scena un botta e risposta, adesso il pilota italiano ha deciso di ritornare sull’argomento.

“Con Marquez c’è stata una conversazione privata, ma non voglio entrare nei dettagli. In alcuni articoli sono state dette delle cose molto brutte che io non ho mai pronunciato. Ho semplicemente detto quello che pensavo, tutti sanno come sono fatto. Anche lui ha fatto la stessa cosa con me. Sono state scritte tante cose bruttissime sul mio conto, che sono assolutamente false”, le parole di Bezzecchi.