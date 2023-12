Leclerc ‘difende’ Verstappen e sul dominio Red Bull svela: “Hamilton mi ha detto che…”

SportFair

Max Verstappen ha vinto il Mondiale 2023 di Formula 1 a mani basse, dominando dall’inizio alla fine della stagione. Proprio del dominio della Red Bull e della sua superiorità rispetto agli altri ha parlato Charles Lecelrc.

Il monegasco della Ferrari, che sogna di vincere un Mondiale con la Rossa, ha parlato ai microfoni di Auto Motor und Sport, proprio della squadra rivale e del campione del mondo Verstappen: “è assolutamente ingeneroso dire che per Verstappen è tutto facile, è vero che adesso si trova in una situazione piuttosto privilegiata, ma ha dovuto lavorare sodo insieme alla sua squadra per raggiungerla. È un processo che ha portato a risultati che rispetto molto, ora non resta che fare lo stesso per raggiungerli”, ha dichiarato Leclerc.

“Ho parlato con Hamilton dopo il Messico e lui mi ha detto che ha potuto vedere esattamente dove la macchina di Verstappen facesse la differenza. Magari per lui effettivamente è così, ma per quanto mi riguarda non posso essere sicuro di tutti i dettagli semplicemente seguendo una vettura. Stiamo parlando di millimetri a livello di movimenti delle sospensioni o dell’altezza da terra. Di sicuro inseguendo una macchina puoi capire se ha sospensioni più rigide o morbide e in che punti del circuito guadagna terreno nel confronto con te stesso. Io personalmente preferisco guardare le immagini degli on board. Dalla prospettiva del pilota si può dire come si comporta la macchina in pista, cosa fa e cosa non fa”, ha concluso il monegasco.