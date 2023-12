“Il sogno di una vita, ma…”, Leclerc e la frase che non ti aspetti: la dedica alla Ferrari

SportFair

“Ferrari, ti aspetto“. Potrebbe essere riassunto così il messaggio contenuto nell’intervista rilasciata da Charles Leclerc al portale tedesco “Auto Motor und Sport”. Sulla scuderia di Maranello ci sono forti aspettative, figlie di una storia e di un blasone che sono, da sempre, onere e onore. La Ferrari deve tornare a vincere, Leclerc vuole tornare a vincere. Ma la realtà dice che Verstappen e la Red Bull sono molto avanti e batterli non è facile per nessuno, oggi. Domani, chissà. Il segreto è saper aspettare.

La pazienza di Leclerc

“Sono diventato più vecchio e più maturo. Se c’è una cosa che ho imparato in Ferrari è la pazienza – ha dichiarato Leclerc – Il sogno della mia vita è diventare campione del mondo con questa scuderia. Ed è un obiettivo per il quale non si possono forzare i tempi. Bisogna ragionare sul lungo periodo. Di conseguenza vale la pena essere paziente“. Parole che stridono in un presente sportivo fatto di rincorse agli obiettivi, di “tutto e subito”.

La pressione in Ferrari

Leclerc resta ben consapevole del carico di pressione presente sulla scuderia più famosa della Formula 1: “altri potrebbero cavarsela senza problemi, ma noi dobbiamo conviverci. La Ferrari è così speciale per un motivo, c’è una passione completamente diversa. Qualsiasi persona firmi un contratto con questo team, sia come pilota che in qualsiasi altro ruolo, deve accettare di essere sottoposto a una pressione maggiore rispetto agli altri. E per me non rappresenta un problema“.